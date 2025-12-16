Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'taki tescilli Lavaş Gölü'nün yüzeyi dondu

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü'nün yüzeyi dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 09:30 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'taki tescilli Lavaş Gölü'nün yüzeyi dondu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü'nün yüzeyi dondu.

        Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte, bazı göletler ve dereler buz tutmaya başladı.

        Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan ve 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü'nün yüzeyi de soğukların etkisiyle dondu.

        Kar yağışının ardından beyaza bürünen göl, doğayla bütünleşen güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!

        Benzer Haberler

        Kars'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kars'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Arpçay'da ilkokul öğrencilerinden Milli Kültür Sergisi
        Arpçay'da ilkokul öğrencilerinden Milli Kültür Sergisi
        Sarıkamış'ta 111 yılın ardından şehitleri aynı ruhla anma hazırlığı
        Sarıkamış'ta 111 yılın ardından şehitleri aynı ruhla anma hazırlığı
        Sıcaklık eksi 15'e düştü; Kars Çayı kısmen dondu
        Sıcaklık eksi 15'e düştü; Kars Çayı kısmen dondu
        Sıcaklık eski 15'e düştü; Kars Çayı kısmen dondu
        Sıcaklık eski 15'e düştü; Kars Çayı kısmen dondu
        Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
        Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor