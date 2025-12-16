Kars'taki tescilli Lavaş Gölü'nün yüzeyi dondu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü'nün yüzeyi dondu.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte, bazı göletler ve dereler buz tutmaya başladı.

Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan ve 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü'nün yüzeyi de soğukların etkisiyle dondu.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen göl, doğayla bütünleşen güzel görüntüler oluşturdu.