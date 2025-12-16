Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkili oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de gece başlayan yağışın ardından çevre beyaza büründü, cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi. Kentte bazı nehir ve derelerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

