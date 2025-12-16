Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkili oldu

        Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 09:55 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kars'ta soğuk hava, gece yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini sürdüren karla beyaza bürünen şehir merkezinde güzel görüntü oluştu.

        Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi. Kentte bazı nehir ve derelerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de gece başlayan yağışın ardından çevre beyaza büründü, cadde ve sokaklar karla kaplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum

        Benzer Haberler

        Kars'ta besiciler sıfırın altında 10 derecede zorlu mesai yapıyor
        Kars'ta besiciler sıfırın altında 10 derecede zorlu mesai yapıyor
        Kars'taki tescilli Lavaş Gölü'nün yüzeyi dondu
        Kars'taki tescilli Lavaş Gölü'nün yüzeyi dondu
        Kars'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kars'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Arpçay'da ilkokul öğrencilerinden Milli Kültür Sergisi
        Arpçay'da ilkokul öğrencilerinden Milli Kültür Sergisi
        Sarıkamış'ta 111 yılın ardından şehitleri aynı ruhla anma hazırlığı
        Sarıkamış'ta 111 yılın ardından şehitleri aynı ruhla anma hazırlığı
        Sıcaklık eksi 15'e düştü; Kars Çayı kısmen dondu
        Sıcaklık eksi 15'e düştü; Kars Çayı kısmen dondu