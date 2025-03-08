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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kars'ta konuştu: (2)

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta Türkiye genelinde yüzde 4,4 azalma olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 20:14 Güncelleme: 08.03.2025 - 20:14
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kars'ta konuştu: (2)
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta Türkiye genelinde yüzde 4,4 azalma olduğunu söyledi.

        Bakan Yerlikaya, kentteki bir otelde "Türkiye'nin Huzuru Kars Asayiş Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Kars'la ilgili asayiş olaylarını açıkladı.

        Göreve başladıkları 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar Kars'ta vali koordinasyonunda emniyet ve jandarmanın güzel hizmetler yaptığını dile getiren Yerlikaya, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta Türkiye genelinde yüzde 4,4 azalma olduğunu gittiğim yerde her zaman söylüyordum. Kars'ta bu hemen hemen başa baş noktasında. Yani azalma arzu ettiğimiz oranda değil ama aydınlatma oranları Türkiye ortalamasından yukarıda. Türkiye genelinde aydınlatma oranı bu 10 katalog suçta 98,1 iken Kars'ta 99,5. Gerçekten bu takdire şayan bir oran." dedi.

        Yerlikaya, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçla ilgili 2024'ü 2023'le kıyasladıklarında, Türkiye genelinde yüzde 29,7, Kars'ta ise 31,7 azalma olduğunu ve aydınlatma oranında ise Türkiye'de 84,4 iken Kars'ta 89,5 olduğunu anlattı.

        - "2 binin üzerinde kamerayı yerleştirmişler"

        Hırsızlıkla ilgili 2024'ü 2023'le kıyasladıkları zaman Türkiye genelinde 5 katalog hırsızlık suçunda yüzde 48,6 düşüş olduğunu ifade eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Kars'ta aynı bu oranda düşme var ama burada hayvancılığın güçlü olduğunu biliyoruz. Valimiz, jandarmamız gerçekten güzel bir koordinasyonla hayvan ahırlarının olduğu yerlere, yol güzergahlarına, çiftliklerin gidişlerine 2 binin üzerinde kamerayı yerleştirmişler ve çok uzun zamandan beri de şehrimizde, hayvan hırsızlığının olmadığını hem jandarmamız hem arkadaşlarımız ifade ettiler. Bu noktada önleyici hizmet, vatandaşımızla el birliği, birbirimize güvenip, birbirimize destek ve yardımcı olduğumuz zaman çok daha farklı bir boyuta gider. Dolayısıyla hırsızlık ve hırsızlık türlerindeki hayvan hırsızlığı da dahil fevkalade bir azalma var ve bunlarla ilgili hapis yakalamalarının da gerçekten çok önemli noktaya geldiğini görüyoruz."

        Hapis cezasından yakalaması bulunan 540 kişinin yakalandığını, çok az sayıda kişinin yakalanmasının kaldığını ve yetkililer tarafından bu durumun büyük bir hassasiyetle takip edildiğine dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Jandarma binası yapmayla ilgili değerli milletvekilimiz bir ihtiyaçtan bahsetti. Genel Komutanımız da burada. Bunu not alıp, bu yıl hemen bununla ilgili yer ve plan proje çalışmalarına başlayalım. İnşallah önümüzdeki yıl bununla ilgili bismillah diyelim ve hem emniyetimizin hem de jandarmamızın 10 yaş üstü araçlarıyla ilgili olanları da bugün bütçe imkanlarıyla ve yine her zaman başardığımız ki geçen sene çok büyük bir başarı yaptık. Mahalli imkanlarla, bizim hayırsever iş insanlarımız, odalarımız, meslek kuruluşlarımıza beraber devriye ve ekip sayılarımızı yenilemekle ilgili hem emniyete hem de jandarmaya vermiş olduğumuz sözler var. Onların da hep birlikte bu yıl sonuna doğru gerçekleşeceğini göstereceğiz."

        (Bitti)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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