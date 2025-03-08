İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kars'ta konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da 2 yaşındaki bebeğin köpek saldırısında ölmesine ilişkin, "2025'te, gerekli bütün kanunlar ortadayken, sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz." dedi.

Bakan Yerlikaya, kentteki bir otelde "Türkiye'nin Huzuru Kars Asayiş Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İnançta, kültürde ve medeniyette kadının yerinin her zaman çok özel olduğunu belirten Yerlikaya, "Dün Milli Mücadelede, bugün ülkemizin kalkınması ve gelişmesinde kadınlar her zaman en ön safta var gücüyle mücadele ediyorlar. Büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini kadınlarla birlikte atıyoruz. Aydınlık geleceğimizi kadınlarla birlikte inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın en güzel satırlarını yine kadınlarla birlikte yazıyoruz." diye konuştu.

Yerlikaya, bir kardeşinin ayağına batan dikenin herkesin parmağına batmış gibi olduğunu ve esas olanın bu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Dün memleketim Konya'da hepimizin içini acıtan bir olay yaşandı. Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bir yavrumuz, ismi Rana maalesef kurtarılamadı. Bu tarifsiz büyük bir acı. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 2025'te gerekli bütün kanunlar ortadayken, sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz. Dün gece tüm valilerime talimat verdim. Bugün sabah da arkadaşlarımız bakanlıkta hep bunu çalıştılar. Artık şunu yapmak istiyoruz. İl il bütün bakım evlerindeki hayvan sayıları kurulan bir komisyonla tespit edilecek. Sürekli sayım yapılacak ama ayda bir o komisyonun yapmış olduğu tespitleri İçişleri Bakanınız olarak aziz milletimle paylaşacağım."

Yapmak istediğinin açık ve net olduğunu aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Kanun kanundur, yasa yasadır ve şükürler olsun biz hukuk devletiyiz. Gazi Meclisimiz bu konuyla ilgili milletimizden gelen sesleri dinledi ve bir kanun yaptı. Biz sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut bakım evlerinde ve yeni yapılacak bakım evlerinde bunlarla ilgili yeni bir süreç başlatıldı ama değerli arkadaşlar bizim şu ana kadar duyduklarımız, tespitlerimiz sokak hayvanlarına toplanmalarıyla ilgili iyi olan, bu işi hakkıyla yapanları tenzih ediyorum ama bazıları maalesef bu görevi hakkıyla yapmadığı yönünde. Birbirimizi kandırmayalım, açık konuşalım. Kurulacak komisyon aynen şu şekilde çalışacak. Her ay sayı artmış mı, yerinde mi saymış, geriye mi gitmiş, bunlara bakacağız. Bunları paylaşacağız. Yeni bakımevi yapımla ilgili bir gayret var mı, evet var. Onları ben il il kamuoyuyla her ay paylaşacağım ve sorumlu olan varsa yani valimizle telefonla görüştüm bu işi teşvik ettik, artırdık, netice alamadım. O zaman mülkiye müfettişleriyle beraber bunun gereğini yapacağız."

- "Kanunun gereğini yapmak zorundayız" Yerlikaya, Konya'daki üzücü olayın benzerleri olduğunda olay yerine müfettiş gönderdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tıpkı bugün sabah Konya Karatay ilçemize mülkiye müfettişleri gönderdiğim gibi. Onlara şunu söylüyorum. Gidin bakın. Gerçekten sokak hayvanlarının kanunun ruhuna uygun bir şekilde toplanması ve onların ıslah ve bakımlarıyla ilgili süreci yerine getiren bir duruş var mı yok mu? Buna baktırıyorum. Bunu görmediğim zaman soruşturma izni veriyorum. Adalete teslim ediyorum. Her zaman yaptığım gibi ama bundan sonra vatandaşlarımıza söz veriyorum. 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkanı, 51 ilde kırsal kesimde il özel idaresi olması hasebiyle buradan sesleniyorum ve dün de talimat verdim. 51 valimiz ve özel idare olarak ve il belediyeleri ve nüfusu 25 bin ve üzeri olan bütün ilçe belediyeleriyle beraber biz bu sorumluluğumuzu kanunun bizden istediği, milletimizin çıkardığı bu kanunun gereğini yapmak zorundayız." Hayvanları sevdiklerini ve evinde de üç tane kedisi olduğunu aktaran Yerlikaya, "Ama sorumluluğun ağırlığının ne kadar büyük olduğunu gördüm. Hepsinde çip var, biri dışarıya çıkıp efendim kaçmaması, onlara efendim sağlık, diğer bakım... Bunları yapmakla ilgili ödevimin bu kadar hassas olduğunu bilmiyordum ama yeni mevzuatta bunun da ne kadar büyük bir sorumluluk getirdiğini biliyorum ama ben onları seviyorum. Bu kanunun insani ve vicdani duruşuyla o kanunu bizim uygulamamız lazım." diye konuştu. - "İlk basın açıklamamı 12 Mart'ta yapacağım" Yerlikaya, kişilere, mal varlığına karşı, organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden, suçluların hepsiyle mücadeleyle ilgili bir günlerinin bir günlerine uymadığını, olay sayısını düşüren ve aydınlatma sayılarını yukarıya çıkaran bir duruş sergilediklerini ifade etti. Sahipsiz hayvanlarla ilgili meseleyi yönetmenin önemine işaret eden Yerlikaya, şöyle konuştu: