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        Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:52
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        Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
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        Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte, soğuk hava ve karla kaplanan doğada yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.

        Yeşilbaş ördekler Kars Çayı'nda yiyecek bulmaya çalıştı.

        Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü. Bina çatıları ile ağaçlarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, küçük su göletleri dondu.

        Kimi yerlerde de yaban kuşları yiyecek ararken görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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