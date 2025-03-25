Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte, soğuk hava ve karla kaplanan doğada yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.
Yeşilbaş ördekler Kars Çayı'nda yiyecek bulmaya çalıştı.
Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü. Bina çatıları ile ağaçlarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, küçük su göletleri dondu.
Kimi yerlerde de yaban kuşları yiyecek ararken görüldü.
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