GÜNCELLEME - Kars'ta bir kişi eşini öldürdü
Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini öldürdü.
Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini öldürdü.
İlçeye bağlı Büyük Çatak köyünde Emre M, eşi Hazal M'yi henüz bilinmeyen nedenle boğdu.
Olayın ardından Emre M, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.
Bölgeye giden sağlık ve jandarma ekipleri, Hazal M'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Emre M'yi gözaltına aldı.
Öte yandan çiftin 1 çocukları olduğu öğrenildi.
- "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı
Gözaltına alınan 25 yaşındaki Emre M'nin jandarmadaki ifadesi tamamlandı.
Kars Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Emre M, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Cenazesi Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan 20 yaşındaki Hazal M'nin de otopsi işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.
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