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        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:19 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:19
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        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda üst aramasında ve evinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen M.A. (41) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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