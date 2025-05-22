Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda üst aramasında ve evinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen M.A. (41) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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