Sarıkamış'taki Biyografi Akademisi'nde asker ve siyasetçi Halit Paşa anlatıldı
Kars Öğretmen Akademileri bünyesinde oluşturulan Biyografi Akademisi'nde bu hafta, Milli Mücadele kahramanı asker ve siyasetçi Halit Paşa anlatıldı.
Kars Öğretmen Akademileri bünyesinde oluşturulan Biyografi Akademisi'nde bu hafta, Milli Mücadele kahramanı asker ve siyasetçi Halit Paşa anlatıldı.
Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi salonunda düzenlenen programa, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'ndan emekli Dr. Öğretim Üyesi ve tarih araştırmacısı Gürsoy Solmaz, Biyografi Akademisi İl Koordinatörü Ümran Ekinci ve il genelinden öğretmenler katıldı.
Dr. Öğretim Üyesi Solmaz, Halit Paşa’nın hayatını, askeri ve siyaset alanında yaptıklarını slayt gösterimi eşliğinde anlattı.
Koordinatör Ekinci de katkılarından dolayı Solmaz'a teşekkür etti.
Program, Kurtuluş Savaşı sonrası ilçede özellikle askeri alanda yapılmış faaliyetlerin yer aldığı siyah beyaz fotoğraflardan oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.
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