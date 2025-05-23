Sarıkamış'taki Biyografi Akademisi'nde asker ve siyasetçi Halit Paşa anlatıldı

Koordinatör Ekinci de katkılarından dolayı Solmaz'a teşekkür etti.

Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi salonunda düzenlenen programa, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'ndan emekli Dr. Öğretim Üyesi ve tarih araştırmacısı Gürsoy Solmaz, Biyografi Akademisi İl Koordinatörü Ümran Ekinci ve il genelinden öğretmenler katıldı.

Kars Öğretmen Akademileri bünyesinde oluşturulan Biyografi Akademisi'nde bu hafta, Milli Mücadele kahramanı asker ve siyasetçi Halit Paşa anlatıldı.

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