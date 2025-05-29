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        Kars'ta 2 bin 237 rakımlı Çalı Gölü, mayısta 137 kuş türünü ağırladı

        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan ve "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan Çalı Gölü, mayıs ayında 137 kuş türünü ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:28
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        Kars'ta 2 bin 237 rakımlı Çalı Gölü, mayısta 137 kuş türünü ağırladı
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        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan ve "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan Çalı Gölü, mayıs ayında 137 kuş türünü ağırladı.

        Kars'ta bugüne kadar 187 kuş türüne ev sahipliği yapan Çalı Gölü sulak alanı, kuş gözlemcilerinin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan Çalı Gölü, 2016'dan bu yana "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunuyor.

        Civardaki kaynak sularıyla beslenen 2 bin 237 metre rakımlı göl, göçmen kuşlara mola noktası oluyor. Genelde Afrika'dan Rusya'ya göç eden türlerin kullandığı rota üzerindeki göl, bu yönüyle kuş gözlemcilerini cezbediyor.

        Dünyada nesli tehlike altında olan dikkuyruğun üreme noktası olan göl civarında ayrıca 205 bitki türü bulunuyor.

        - Alanda kuş sayımı yapıldı

        KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, Kars'taki Çalı Gölü'nün dünyaca önemli kuş alanlarından biri olduğunu söyledi.

        Birçok göçmen kuşun uğradığı sulak alanda kuş sayımı yaptıklarını ifade eden Şekercioğlu, "Dünyada önemli bir doğa alanı olan Kars'taki en önemli kuş cennetlerinden Çalı Gölü'nde şimdiye kadar 187 kuş türü tespit edildi. Sırf içinde bulunduğumuz mayıs ayında 137 kuş türü gözlemledik." dedi.

        Dünyada nesli tehlike altında olan dikkuyruğun da bölgede olduğunu anlatan Şekercioğlu, "Bu gölde üreyen, dünyada soyu tehlike altında olan dikkuyruk, çok önemli kara başlı martı kolonisi, arkadan yüzlercesinin sesi geliyor. 400 çifte varan sayılarda burada her yıl ürüyorlar. Dört batağan türü özellikle kara boyunlu batağan, bunun dışında 10 ördek türü gölde bulunuyor. Saz delicesi de bu bölgede ürüyor. Birçok su kuşu, kıyı kuşu, kırlangıçlar, angutlar ve birçok diğer tür Çalı Gölü'nde özellikle ilkbahar göçü, sonbahar göçü ve üreme mevsiminde bol miktarda bulunuyor." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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