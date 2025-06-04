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        Kars'ta tandırlar Kurban Bayramı sofraları için yakıldı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kadınlar, Kurban Bayramı sofraları için tandırlarını yakarak imece usulü lavaş pişiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:04 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:25
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        Kars'ta tandırlar Kurban Bayramı sofraları için yakıldı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kadınlar, Kurban Bayramı sofraları için tandırlarını yakarak imece usulü lavaş pişiriyor.

        Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tandır ekmeğinin pişirilmesi için tandırlar yakıldı. İlçenin Tepe Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar, kırmızı buğday unuyla mayaladıkları hamuru top top yaparak yer sofrasına diziyor.

        Odun ve tezekle yakılan tandırın sıcaklığı kıvama geldikten sonra yüzeyine yapıştırılan hamurlar, 30 saniye içerisinde kabararak kızarmış hale geldiğinde tandırdan çıkarılıyor.

        Kadınlar, tandır ekmeğinin ardından yöresel lezzetlerden bişi denilen hamuru, tava içinde yağda pişirerek, bayram sofralarına hazırlıyor.

        Kadınlardan Ayten Vanlı, AA muhabirine, bayram öncesinde mahalledeki kadınlarla bir araya gelerek ekmek pişirmeye başladıklarını söyledi.

        Ekmeğin özellikle kurban etiyle tüketilmesi için tandırları yaktıklarını belirten Vanlı, "Bayrama hazırlık yapıyoruz. Önce hamurumuzu yaptık, tandırı yaktık. Komşularla toplandık, beraber bayram için lavaş ekmeği pişiriyoruz. Evimize gelen misafirlerimize kurban etiyle ikram etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Kadınlardan Şemsinar Turut da tandırları heyecanla hazırladıklarını anlatarak, "Özellikle bayramlarda çok ekmek pişiriyoruz. Çünkü kurban ekmeksiz olmuyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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