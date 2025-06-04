Kars'ta tandırlar Kurban Bayramı sofraları için yakıldı

Kadınlardan Şemsinar Turut da tandırları heyecanla hazırladıklarını anlatarak, "Özellikle bayramlarda çok ekmek pişiriyoruz. Çünkü kurban ekmeksiz olmuyor." dedi.

Ekmeğin özellikle kurban etiyle tüketilmesi için tandırları yaktıklarını belirten Vanlı, "Bayrama hazırlık yapıyoruz. Önce hamurumuzu yaptık, tandırı yaktık. Komşularla toplandık, beraber bayram için lavaş ekmeği pişiriyoruz. Evimize gelen misafirlerimize kurban etiyle ikram etmek istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tandır ekmeğinin pişirilmesi için tandırlar yakıldı. İlçenin Tepe Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar, kırmızı buğday unuyla mayaladıkları hamuru top top yaparak yer sofrasına diziyor.

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