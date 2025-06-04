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        Kağızman'da öğrencilerce "Filistin" temalı resim sergi açıldı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, Kazım Karabekir Ortaokulu'nca hazırlanan "Filistin Temalı Resim Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 17:01 Güncelleme: 04.06.2025 - 17:01
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        Kağızman'da öğrencilerce "Filistin" temalı resim sergi açıldı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde, Kazım Karabekir Ortaokulu'nca hazırlanan "Filistin Temalı Resim Sergisi" açıldı.

        Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu resim öğretmeni Ayşen Ayhan ve öğrencileri tarafından duyarlılık ve sanatın birleştiği "Filistin" temalı serginin açılışını, Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan gerçekleştirdi.

        Filistin halkının yaşadığı zorlukların ele alındığı sergide, eserler ziyaretçileri duygulandırdı.

        Sergiyi gezen Daştan da öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, "Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen okul yönetimi, öğretmenler ve duyarlı öğrencilere teşekkür ediyoruz." dedi.

        Açılışa, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Alaaddin Karagöl, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Anayurt, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tufan Ayhan, Kazım Karabekir Orta Okulu Müdürü Mustafa Bilgi ve öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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