Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta "110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" yapıldı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde "110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 11:48 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta "110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde "110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" düzenlendi.

        Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Sarıkamış Platformu, İstanbul, İsisu ve Karaurgan Köy Dernekleri, Kars Ardahan Iğdırlılar Samsun Derneği, Sarıkamış Ziraat Odası tarafından düzenlenen güreşler, Karaurgan köyü çayırlık alanında gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin farklı bölgeleri ve spor kulüplerinden Sarıkamış'a gelen 247 sporcu, kategorilerinde derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Güreş Kulübünün takım halinde birinci olduğu organizasyonda başpehlivanlığı, Yunus Emre Yıldız kazandı.

        Miniklerin güreşi ise büyük ilgi çekti, kura çekiminde dayı ve yeğen karşı karşıya geldi.

        Sporcu Kemal Bölükbaşı, yeğeni Serdar Sucu'yu bir puanla mağlup etti, güreş ağalığına ise Sarıkamışlı iş insanı Fatih Fırat seçildi.

        Organizasyon Komitesi Başkanı Cihan Yılmaz, AA muhabirine, karakucak güreşlerinin bu bölgede aralıksız devam eden nadir güreşlerden olduğunu söyledi.

        Güreşlerin köyde halkın teveccühü ve katılımıyla bugüne kadar geldiğini aktaran Yılmaz, "Şimdiye kadar Karaurgan güreşlerini köy muhtarlığı ve köy halkı kendi imkanlarıyla tertip etti. Sonra 2024 yılında güreşlerimizi Geleneksel Güreşler Federasyonu, bünyesine alarak resmi statü kazandırdı. Şimdi daha organize bir şekilde güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hem ata hem de Peygamber sporu güreşlerimize katkılarından dolayı halkımıza, sporcularımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Köy muhtarı Bilgin Çetinkaya ise güreşlerin 110. yılını coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bizi destekleyenlere çok teşekkür ediyoruz, bu sporu 110 yıldan bugüne getirdik. Bundan sonra da devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Başpehlivan Yunus Emre Yıldız da güzel bir ortamda güreşlerin yapıldığını dile getirerek, "İnşallah bu birinciliğimi başka yerlerde de devam ettiririm. Organizasyon çok iyiydi, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

        Ödül töreni ve halaylarla tamamlanan şenliklere, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Sait Özdemir, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        7 yıl önce öldürülen çocuğun vücudunda darp izleri!
        7 yıl önce öldürülen çocuğun vücudunda darp izleri!
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Madleen tepkisi
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Madleen tepkisi
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Hasret'in katiline verilen cezanın gerekçesinde korkunç detaylar!
        Hasret'in katiline verilen cezanın gerekçesinde korkunç detaylar!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        Patmos modası
        Patmos modası
        Yaprakları maydanoza benziyor! Zehirli baldıran otuna dikkat!
        Yaprakları maydanoza benziyor! Zehirli baldıran otuna dikkat!
        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
        Zincirleme felaket! 5 ölü, 2 yaralı
        Zincirleme felaket! 5 ölü, 2 yaralı
        "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili!
        "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili!
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Los Angeles'taki protestolar sürüyor
        Los Angeles'taki protestolar sürüyor
        Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?
        Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Kars'ta doğa gezisinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
        Kars'ta doğa gezisinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
        Ani Ören Yeri'ndeki surlar asırlardır ihtişamıyla ayakta duruyor
        Ani Ören Yeri'ndeki surlar asırlardır ihtişamıyla ayakta duruyor
        Şarampole devrilen ambulansta 4 sağlıkçı yaralandı
        Şarampole devrilen ambulansta 4 sağlıkçı yaralandı
        Kars'ta ambulans şarampole devrildi, 4 sağlıkçı yaralandı
        Kars'ta ambulans şarampole devrildi, 4 sağlıkçı yaralandı
        Hemşirelik öğrencileri, sağlık taramasından geçirdikleri köylülerle halay ç...
        Hemşirelik öğrencileri, sağlık taramasından geçirdikleri köylülerle halay ç...
        Kars'ta Anadolu yer sincabı çayırlık alanda görüntülendi
        Kars'ta Anadolu yer sincabı çayırlık alanda görüntülendi