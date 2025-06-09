Kars'ta "110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" yapıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde "110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" düzenlendi.

Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Sarıkamış Platformu, İstanbul, İsisu ve Karaurgan Köy Dernekleri, Kars Ardahan Iğdırlılar Samsun Derneği, Sarıkamış Ziraat Odası tarafından düzenlenen güreşler, Karaurgan köyü çayırlık alanında gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı bölgeleri ve spor kulüplerinden Sarıkamış'a gelen 247 sporcu, kategorilerinde derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Güreş Kulübünün takım halinde birinci olduğu organizasyonda başpehlivanlığı, Yunus Emre Yıldız kazandı.

Miniklerin güreşi ise büyük ilgi çekti, kura çekiminde dayı ve yeğen karşı karşıya geldi.

Sporcu Kemal Bölükbaşı, yeğeni Serdar Sucu'yu bir puanla mağlup etti, güreş ağalığına ise Sarıkamışlı iş insanı Fatih Fırat seçildi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Cihan Yılmaz, AA muhabirine, karakucak güreşlerinin bu bölgede aralıksız devam eden nadir güreşlerden olduğunu söyledi.

Güreşlerin köyde halkın teveccühü ve katılımıyla bugüne kadar geldiğini aktaran Yılmaz, "Şimdiye kadar Karaurgan güreşlerini köy muhtarlığı ve köy halkı kendi imkanlarıyla tertip etti. Sonra 2024 yılında güreşlerimizi Geleneksel Güreşler Federasyonu, bünyesine alarak resmi statü kazandırdı. Şimdi daha organize bir şekilde güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hem ata hem de Peygamber sporu güreşlerimize katkılarından dolayı halkımıza, sporcularımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Köy muhtarı Bilgin Çetinkaya ise güreşlerin 110. yılını coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bizi destekleyenlere çok teşekkür ediyoruz, bu sporu 110 yıldan bugüne getirdik. Bundan sonra da devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Yunus Emre Yıldız da güzel bir ortamda güreşlerin yapıldığını dile getirerek, "İnşallah bu birinciliğimi başka yerlerde de devam ettiririm. Organizasyon çok iyiydi, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.