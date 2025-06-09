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        Kars'taki Susuz Şelalesi yağışlarla daha gür akıyor

        Kars'taki Susuz Şelalesi, etkili olan yağışlarla daha gür akıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:39 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:50
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        Kars'taki Susuz Şelalesi yağışlarla daha gür akıyor
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        Kars'taki Susuz Şelalesi, etkili olan yağışlarla daha gür akıyor.

        Kars-Ardahan yolunda yer alan ve 75 metre yükseklikten aktığı için "uçan su" olarak da adlandırılan Susuz Şelalesi, doğasever ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

        Susuz Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında oluşturulan Susuz Şelalesi Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar, burada hem piknik yapıyor hem de seyir terasından şelaleyi izleme fırsatı yakalıyor.

        Şelale, çevresini kaplayan yeşil örtüyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Ziyaretçilerden Vural Uygur, AA muhabirine, öğretmenlik yaptığını ve hobi olarak fotoğraf çektiğini belirterek, "İlimizin doğal güzelliklerini fotoğraf çekerek paylaşıyorum. Buraya ulaşım çok zor değil. Mesire alanlarında insanların hafta sonlarını keyifle geçirecekleri ortam var." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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