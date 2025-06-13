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        Kars'ta polen yoğunluğu oluştu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yoğun polen fırtınası meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:48 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:58
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        Kars'ta polen yoğunluğu oluştu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yoğun polen fırtınası meydana geldi.

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede, ağaçların ürettiği polenler bölgede etkili olan rüzgar ile geniş alanlara taşınıyor.

        Sarıçam ağaçlarının yoğun olduğu 2 bin 500 rakımlı Soğanlı ve 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe ormanlarında oluşan polen fırtınası görüntülendi.

        Etkili olan polenler yer yer görüş mesafesini de düşürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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