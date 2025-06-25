Kars'ta bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki yavru toy kuşu doğaya salındı

Muhafaza altına alınan kuş, bir süre bekletildikten sonra annesiyle buluşturulmak üzere doğal ortamına salındı.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman muhafaza ekipleri, ilçenin Hamamlı bölgesi ormanlık alanında koruma ve kontrol faaliyeti sırasında nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru toy kuşu olduğunu fark etti.

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