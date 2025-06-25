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        Kars'ta bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki yavru toy kuşu doğaya salındı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki yavru toy kuşu doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:50 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:50
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        Kars'ta bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki yavru toy kuşu doğaya salındı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki yavru toy kuşu doğaya bırakıldı.

        Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman muhafaza ekipleri, ilçenin Hamamlı bölgesi ormanlık alanında koruma ve kontrol faaliyeti sırasında nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru toy kuşu olduğunu fark etti.

        Muhafaza altına alınan kuş, bir süre bekletildikten sonra annesiyle buluşturulmak üzere doğal ortamına salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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