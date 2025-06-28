Kars'ta kızıl sincaplar millet bahçesini şenlendirdi

Bahçe görevlisi Erol Gök, AA muhabirine, artan sıcaklarla doğanın daha da canlandığını belirterek, "Artık bahçedeki kızıl sincaplar büyümeye başladı, bahçeye gelen misafirlerimizin arasında dolaşıyor. Ortamı şenlendiriyorlar, renk katıyorlar. Misafirlerle oynuyorlar, ağaçtan ağaca zıplıyorlar." ifadesini kullandı.

Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kızıl sincap yavruları yaşam alanlarında görülmeye başlandı.

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