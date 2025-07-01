Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Atıl halılar kadınların elinde sanat eserine dönüştü

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta kadınlar, atıl halıları titiz bir çalışmayla geri dönüşüme kazandırıp sanat eserine dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:16 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atıl halılar kadınların elinde sanat eserine dönüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta kadınlar, atıl halıları titiz bir çalışmayla geri dönüşüme kazandırıp sanat eserine dönüştürüyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde, kentteki Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan el sanatları kursunda 22 kadın eğitim görüyor.

        Kursa katılan kadınlar, atıl durumdaki halıları geri dönüşüme kazandırmak için çalışma yürütüyor. Halıları temizledikten sonra gerekli kesim işlemlerini yapan kadınlar, farklı tasarımlardan tablolar üretiyor.

        Sanat eserine dönüştürdükleri halılardan bazılarını dekoratif eşya olarak evlerinde kullanan kadınlar, bazılarını da hem sergilerde hem de sosyal medyada satarak kazanç sağlıyor.

        - "Atıl halılarımızı geri dönüşüm olarak kullanıyoruz"

        Kurs eğitmeni Evrim Aydemir, AA muhabirine, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kursta 22 kursiyere eğitim verdiğini söyledi.

        Bu yıl el sanatlarının birçok alanında kurs verdiklerini ifade eden Aydemir, şöyle konuştu:

        "Şu an eski halıları değerlendiriyoruz. Arapça harflerin serbest çalışmasıyla beraber eski halılarımızı kesiyoruz, sağlam kalan yerlerini tablo haline dönüştürüyoruz. Yıpranmış olan, yani atıl durumda olan halılarımızı geri dönüşüm olarak kullanıyoruz. Bu halılar önce kesiliyor, yani bir tasarımdan geçiyor. Kafamızda tasarladıktan sonra halının sağlam olan bölümlerini kesiyoruz. Sonra Arapça harflerimizi belirliyoruz, lazer kesimle kesiliyor, boyanıyor. Değişik tasarımlar yapmak kursiyerlerin hoşuna gidiyor. Aile bütçesine de katkı sağlıyorlar."

        - "Atıl halıların evlerimize renk katabileceğini gördük"

        Kursiyerlerden Canan Ulucutsoy da eski halıları atmak yerine değerlendirdiklerini hem evlerini süslediklerini hem de aile bütçelerine katkıda bulunduklarını belirterek, "Antik diyebileceğimiz halılarımızın ya da atıl durumdaki halılarımızın günlük yaşamımıza, evlerimize renk katabileceğini gördük. Serbest Arapça harflerle süslediğimiz halılarımızı evlerimizin köşelerine, iş yerlerimize, uygulanabilir bir dekoratif eşya olarak değerlendirdik ve güzel sonuçlar da aldık." diye konuştu.

        Nazlıcan Yılmaz ise kendisini geliştirmek için kursa başladığını ve güzel işler öğrendiğini anlatarak, "Fizyoterapistim ama boş vakitlerimde bu kurs benim için çok iyi oldu. Hem farklı şeyler öğreniyoruz hem de motor becerilerimizi geliştiriyoruz. En azından şu anda bir şeyi atmak zorunda kalmıyoruz, geri dönüştürmüş oluyoruz. Bu bizim için çok güzel bir şey." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
        Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi

        Benzer Haberler

        Kars'ta katılım ücreti ihtiyaç sahibi ailelere verilen tenis turnuvası yapı...
        Kars'ta katılım ücreti ihtiyaç sahibi ailelere verilen tenis turnuvası yapı...
        Kars'ta kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu
        Kars'ta kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu
        Kağızman'da dolu ve sağanak nedeniyle caddeler göle döndü
        Kağızman'da dolu ve sağanak nedeniyle caddeler göle döndü
        Koruma altındaki gelincik Kars kırsalında görüntülendi
        Koruma altındaki gelincik Kars kırsalında görüntülendi
        Kars'ta mahalleye inen bozayılar yiyecek ararken görüntülendi
        Kars'ta mahalleye inen bozayılar yiyecek ararken görüntülendi
        'İris' fotoğrafları hediyelik eşyaya dönüşüyor
        'İris' fotoğrafları hediyelik eşyaya dönüşüyor