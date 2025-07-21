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        Kars'ta etkili olan sağanak sele dönüştü

        Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak sele neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 23:19 Güncelleme: 21.07.2025 - 23:19
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        Kars'ta etkili olan sağanak sele dönüştü
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        Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak sele neden oldu.

        Merkeze bağlı Hapanlı köyünde etkili olan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yoğun yağış nedeniyle köyde sel meydana geldi, bazı dereler taştı.

        Aniden gelen sel nedeniyle dere yataklarında otlayan bazı büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı.

        İhbar üzerine köye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Mahsur kalan hayvanlar köy sakinleri ve ekiplerce kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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