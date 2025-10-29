Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Kars-Digor kara yolunda kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. 2 bin 286 rakımdaki Hanlar Geçidi'nde kar nedeniyle bazı bölgelerde buzlanma meydana geldi.

