Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.
Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kars-Digor kara yolunda kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. 2 bin 286 rakımdaki Hanlar Geçidi'nde kar nedeniyle bazı bölgelerde buzlanma meydana geldi.
Buzlanmanın olduğu bölgelerde sürücüler kontrollü ilerliyor.
Bölgede kar etkisini sürdürüyor.
