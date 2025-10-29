Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 20:17 Güncelleme: 29.10.2025 - 20:17
        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

        Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kars-Digor kara yolunda kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. 2 bin 286 rakımdaki Hanlar Geçidi'nde kar nedeniyle bazı bölgelerde buzlanma meydana geldi.

        Buzlanmanın olduğu bölgelerde sürücüler kontrollü ilerliyor.

        Bölgede kar etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

