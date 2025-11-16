Habertürk
        Kars Haberleri

        Kars Valisi Polat, 3 bin rakımdaki Allahuekber Şehitliğini ziyaret etti

        Kars Valisi Ziya Polat, 3 bin rakımlı Allahuekber Dağı'nın zirvesindeki şehitlik anıtına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 10:15 Güncelleme: 16.11.2025 - 10:15
        Kars Valisi Polat, 3 bin rakımdaki Allahuekber Şehitliğini ziyaret etti
        Kars Valisi Ziya Polat, 3 bin rakımlı Allahuekber Dağı'nın zirvesindeki şehitlik anıtına ziyarette bulundu.

        Vali Polat, beraberindeki Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz ile Selim Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Allahuekber ve Soğanlı Dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit olan askerler anısına yapılan Allahuekber Dağı zirvesindeki şehitlik anıtını ziyaret ederek dua okudu.

        Kar yağışı ve soğuk havanın da etkili olduğu bölgede Vali Polat, Sarıkamış Harekatı'ndaki şehitleri anmak amacıyla her yıl 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'na zirve yapan dağcıların güzergahında da incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

        Kars Valiliği, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        "Allahuekber Dağı’nın eksilmiyor dumanı, şuur, mantık susuyor, durduruyor zamanı. Vatanımızın bekası için canlarından geçen ve kefenleri bembeyaz karlar, son sözleri 'Allahuekber' olan aziz şehitlerimizin Allahuekber Dağları'nda 3000 metre rakımda bulunan ebedi istirahatgahlarını ziyaret ettik. Rahmet, minnet ve saygıyla" ﻿

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

