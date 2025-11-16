Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta kurtlar şehre indi

        Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalan bir kurt sürüsü şehir merkezine indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 19:20 Güncelleme: 16.11.2025 - 19:20
        Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta kurtlar şehre indi
        Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalan bir kurt sürüsü şehir merkezine indi.

        Kentte dün başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

        Yağışın ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt sürüsü, kara yolunda ilerleyen bir aracın kamerasına takıldı.

        Kars-Digor kara yolu üzerindeki TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede ilerleyen sürücü, aracın önüne atlayan kurtları görünce yavaşlayarak hayvanlara çarpmaktan kurtuldu.

        Görüntülerde hayvanların bir kısmının yolun karşısına geçtiği, bir kısmının ise geldiği yöne doğru yöneldiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

