Kars'ta kar yağışı sonrası soğuk hava ve sis etkili oluyor
Kars'ta hafta sonu etkili olan kar yağışı yerini soğuk hava ve yoğun sise bıraktı.
Kentte yüksek rakımlı bölgelerde hafta sonu görülen kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Soğuk hava nedeniyle araç camları, bitkiler kırağıyla kaplandı.
Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava ve sis etkili oldu. İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.
Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Keklik Vadisi mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü. Sürücüler yoğun sis nedeniyle kontrollü şekilde ilerleyebildi.
