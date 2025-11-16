Kars'ta yasa dışı bahis reklam yayını yapan 27 hesap engellendi

Habertürk
        Kars Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 19:54 Güncelleme: 16.11.2025 - 19:54
        Kars'ta yasa dışı bahis reklam yayını yapan 27 sosyal medya hesabı engellendi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyeti yürüttü.

        Bu kapsamda, yasa dışı bahis reklam yayınını paylaşan 27 sosyal medya hesabı tespit edildi.

        Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

