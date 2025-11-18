Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta hayvanlara çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde başıboş hayvanlara çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 23:26 Güncelleme: 18.11.2025 - 23:31
        Kars'ta hayvanlara çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
        Kars'ın Kağızman ilçesinde başıboş hayvanlara çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

        M.K. idaresindeki hafif ticari araç, Kağızman-Iğdır kara yolu HES barajı mevkisinde yola çıkan 2 at ve 1 eşeğe çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Ç.G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle yola savrularak telef olan 3 hayvan, bir süre sonra yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

