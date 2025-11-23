Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta cirit ve at yarışlarında sporcular kıyasıya mücadele etti

        Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları, savaş oyunu olarak bilinen geleneksel atlı spor dallarından cirit ve at yarışları, köylüler tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

        Giriş: 23.11.2025 - 09:51 Güncelleme: 23.11.2025 - 09:51
        Kars'ta cirit ve at yarışlarında sporcular kıyasıya mücadele etti
        Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları, savaş oyunu olarak bilinen geleneksel atlı spor dallarından cirit ve at yarışları, köylüler tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

        Selim ilçesine bağlı köylerdeki atlı spor kulüpleri tarafından organize edilen etkinlikte, ilk olarak Selim ilçesindeki 23 bin metrekarelik Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü ile Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü cirit gösterisi düzenledi.

        Kumlu zemindeki sahada atlarını koşturan sporcuların kıyasıya mücadelesini vatandaşlar ilgiyle takip etti.

        Cirit gösterisinden sonra destinasyon merkezinin arka kısmındaki alanda 40 atın katıldığı 4 kategoride yarış düzenlendi.

        At yarışları öncesinde tertip komitesi üyeleri "Kadına şiddete sıfır tolerans" yazılı pankart açtı.

        Vatandaşların yoğun katılımıyla başlayan yarışlarda büyük heyecan yaşandı. Yarış parkurunda zaman zaman küçük kazalar da meydana geldi. Virajı alamayarak atından düşen sporcu tekrar atına binip yarışa devam etti. Yarışmanın son turunda bayılarak yere düşen at ise veteriner hekimin müdahalesiyle ayağa kalktı.

        Yarışmalarda dereceye giren sporcu ve at sahiplerine ödülleri takdim edildi.

        Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine, hafta sonunda güzel bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Bugün destinasyon merkezimizde önce cirit gösterisi yaptık. Kazasız belasız geçti, ciridin ardından hemen at yarışlarımız başladı. Günden güne teşvik daha çok oluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Seyircilerden Kadir Azak da Giresun'dan Kars'a gezmeye geldiklerini anlatarak, "İlk defa böyle bir şeye şahit olduk, daha önceden görmemiştik, televizyonlardan görüyorduk. Şimdi canlı canlı ilk defa izledik." diye konuştu.

        At yarışları organizatörü Atilla Akbaba ise güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirerek, herkesi bu sporu yaşatmaya davet etti.

        Yerli Atlar kategorisinde birinci olan Karayel atının binicisi İbrahim Kızılaslan, "Atım yarışı alacağından emin gibi koşuyordu, bileği güçlü bir attır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Düzenlenen etkinliğe Selim Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, il protokolünden bazı isimler, çevre ilçe ve köylerden vatandaşlar katıldı.

