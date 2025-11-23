GÜNCELLEME - Kars-Ardahan kara yolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı

Devrilen tır ise daha sonra çekici yardımıyla kaldırılacak.

Kapanan bir yönlü ulaşım, polis ekiplerince kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başladı.

Polis ekiplerince, Ardahan istikametine giden araçlar başka güzergaha yönlendirildi. Bazı tırlar ise aracın kaldırılmasını bekledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kars-Ardahan kara yolunun bir yönü devrilen tırın kenara çekilmesiyle kontrollü olarak tek şeritli ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.