        Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 20:42 Güncelleme: 08.12.2025 - 20:42
        Cömert Y. (33) idaresindeki 61 AFL 724 plakalı otomobil, Kars-Selim kara yolunun Kümbetli köyü kavşağında, Merif E'nin (43) kullandığı 25 DB 314 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki B.S, C.A, S.K. ve S.Y. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kısa süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

