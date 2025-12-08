Habertürk
        Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 13:19 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:19
        Kars'ta iki gündür aralıklarla etkili olan yağış sonrası karla kaplanan yerleşim yerleri dronla görüntülendi.

        Kent genelinde iki gündür aralıklarla etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

        Digor ilçesine bağlı köyler ile Dağpınar beldesinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

        Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

