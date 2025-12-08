Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi
Kars'ta iki gündür aralıklarla etkili olan yağış sonrası karla kaplanan yerleşim yerleri dronla görüntülendi.
Kent genelinde iki gündür aralıklarla etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.
Digor ilçesine bağlı köyler ile Dağpınar beldesinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.
Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.
