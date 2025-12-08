Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kar nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı, mahsur kalan 2 araç kurtarıldı

        Kars'ın Selim ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan 2 araç kurtarıldı, 8 köy yolu da ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 00:12 Güncelleme: 08.12.2025 - 00:12
        Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kar yağışı nedeniyle Selim ilçesine bağlı 8 köy yolu ulaşıma kapandı, Akçakale yolunda 2 araç mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, 2 aracı kurtarıp ulaşıma kapalı köy yollarını açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

