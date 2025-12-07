Habertürk
Habertürk
        Kars'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

        Kars'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

        Kars'ta yoğun sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 17:24 Güncelleme: 07.12.2025 - 17:24
        Kars'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Kars'ta yoğun sis etkili oluyor.

        Kentte kar yağışıyla birlikte etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Etkili olan sis nedeniyle bugün Ankara ve İstanbul'dan Kars Harakani Havalimanı'na planlanan 2 uçuş iptal edildi.

        Sarıkamış ilçesinde de kar yağışının ardından akşam saatlerinde sis etkili oldu. Kars- Erzurum yolunda görüş mesafesi 50 metreye düştü, araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.

        Sürücülerden Kurtuluş Kaça, kar yağışından sonra sis oluştuğunu belirterek,"Görüş mesafesi 50 metreye düştü, şu anda ilk yağan kar çok tehlikelidir. Sürücülerimiz dikkat etsinler." dedi.

        Trafik ekipleri sis ve buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

