Kars'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Sürücülerden Kurtuluş Kaça, kar yağışından sonra sis oluştuğunu belirterek,"Görüş mesafesi 50 metreye düştü, şu anda ilk yağan kar çok tehlikelidir. Sürücülerimiz dikkat etsinler." dedi.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışının ardından akşam saatlerinde sis etkili oldu. Kars- Erzurum yolunda görüş mesafesi 50 metreye düştü, araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.

Etkili olan sis nedeniyle bugün Ankara ve İstanbul'dan Kars Harakani Havalimanı'na planlanan 2 uçuş iptal edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.