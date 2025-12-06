Kars'ta yiyecek arayan kurt yerleşim yerine indi

Bir süre bölgede dolaşan kurt, daha sonra ilçe çöplüğüne yöneldi. Karga sürüsünün rahatsız etmesi üzerine kurt, kısa süre sonra gözden kayboldu.

İlçe girişinde yiyecek arayan bir kurt, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması, yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor.

Kars'ın Digor ilçesinde yiyecek arayan bir kurt, soğuk hava nedeniyle yerleşim yerine indi.

