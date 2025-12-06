Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Acısu ve Sarıkamış deresinin yüzeyi ise soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu.

Bu arada Dağpınar beldesinde de sis etkili oldu.

Digor ilçesinde bazı besiciler hayvanlarını kırağı ile kaplanan arazide otlattı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye düştüğü kentte bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.

