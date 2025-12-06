Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

        Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 12:02 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye düştüğü kentte bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.

        Digor ilçesinde bazı besiciler hayvanlarını kırağı ile kaplanan arazide otlattı.

        Bu arada Dağpınar beldesinde de sis etkili oldu.

        Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü ilçede, araç camları ile bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Vatandaşlar park halindeki araçlarının üzerine battaniye ve kilim örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        Acısu ve Sarıkamış deresinin yüzeyi ise soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!

        Benzer Haberler

        Askeri birliğe ait hurda malzemeleri çalan 2 şüpheli tutuklandı
        Askeri birliğe ait hurda malzemeleri çalan 2 şüpheli tutuklandı
        Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayatı 19 yıldır yakın takipte
        Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayatı 19 yıldır yakın takipte
        Kars'ta askeriyenin deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tu...
        Kars'ta askeriyenin deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tu...
        Sarıkamış'ta silah ele geçirildi
        Sarıkamış'ta silah ele geçirildi
        Sarıkamış'ta 15 yıl hapis cezası olan 1 kişi yakalandı
        Sarıkamış'ta 15 yıl hapis cezası olan 1 kişi yakalandı
        Sarıkamış'ta askeriyeden hurda malzeme çalan 2 kişi tutuklandı
        Sarıkamış'ta askeriyeden hurda malzeme çalan 2 kişi tutuklandı