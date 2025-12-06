Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayatı 19 yıldır yakın takipte

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda yaşayan yaban hayvanlarının dikkat çekici hareketliliği 19 yıldır takip ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayatı 19 yıldır yakın takipte
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda yaşayan yaban hayvanlarının dikkat çekici hareketliliği 19 yıldır takip ediliyor.

        KuzeyDoğa Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kafkas, Utah ve Boğaziçi üniversiteleri işbirliğinde 2006'da başlatılan "Büyük Etoburların Araştırılması Projesi" kapsamında, Allahuekber Dağları Milli Parkı, Hamamlı, Komdere, Suludere, Cıbıltepe, Acısu, Handere ve Keklik Vadisi bölgesindeki 242 noktadan fotoğraf ve video kayıtları elde edildi.

        Isı ve harekete duyarlı olan, video çekme özelliği de bulunan fotokapanlarla sarıçam ormanlarında yaşayan kurt, vaşak, domuz, tavşan ve bozayıların hareketliliği kayıt altına alındı.

        Çalışmayla, bölgede sürekli gözlenen yaban hayvanlarının hem popülasyonları takip ediliyor hem de yaşam alanları ekiplerce araştırılıyor.

        Ormandaki hayvan hareketliliği ve değişimleri de yakından takip eden ekip, çalışma sonuçlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile de paylaşıyor.

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış ormanlarında 19 yıldır izleme ve takip çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        - "Ayılar, vaşaklar, kurtlara ait birçok farklı görüntü elde ettik"

        Bölgede 19 yılda 500 binden fazla fotoğraf ve video çekildiğini anlatan Çoban, "Sarıkamış ormanlarında aslında bizim de gözümüz diye nitelendirdiğimiz fotoğraf çalışmamız 2006 yılından beri devam ediyor. Şu ana kadar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle yaptığımız bu ortak çalışmada 500 binden fazla farklı fotoğraf çektik. Sarıkamış ormanındaki doğal hayatı inceleme fırsatımız oldu. Ayılar, vaşaklar, kurtlara ait birçok görüntü elde ettik." diye konuştu.

        Fotokapan sayesinde hayvan hareketliliğini, yaşamlarını inceleme fırsatı yakaladıklarını dile getiren Çoban, şunları kaydetti:

        "Kurtların domuzları kovaladığı, atların peşinden gittiği, bozayıların yavrularına nasıl beslenme öğrettiği gibi birçok görsel elde ettik. Ormandaki değişimi anlamak için uzun vadeli çalışmalar olması gerekiyor. Biz 2006 yılından beri Sarıkamış ormanlarında bu çalışmayı sürdürüyoruz. Bu 500 bin fotoğraf aslında Sarıkamış ormanının ekolojik olarak ne kadar bize önemli olduğunu da gösteriyor. Bu alanların korunmaya ihtiyacı olduğunu, korunan alanların kapasitesinin daha büyümesi gerektiği gibi birçok farklı sonuca ulaşıyoruz. Tabii bu çalışmayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa yaptığımız için de çalışmanın sonuçlarını onlarla paylaşarak bu değerli alanın korunmasına katkı sunuyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı

        Benzer Haberler

        Kars'ta askeriyenin deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tu...
        Kars'ta askeriyenin deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tu...
        Sarıkamış'ta silah ele geçirildi
        Sarıkamış'ta silah ele geçirildi
        Sarıkamış'ta 15 yıl hapis cezası olan 1 kişi yakalandı
        Sarıkamış'ta 15 yıl hapis cezası olan 1 kişi yakalandı
        Sarıkamış'ta askeriyeden hurda malzeme çalan 2 kişi tutuklandı
        Sarıkamış'ta askeriyeden hurda malzeme çalan 2 kişi tutuklandı
        Kars kazı geleneksel yöntemlerle kurutuluyor: Kış sofralarının vazgeçilmezi...
        Kars kazı geleneksel yöntemlerle kurutuluyor: Kış sofralarının vazgeçilmezi...
        Kars'ta okul servislerine sıkı denetim: Öğrenci güvenliği öncelik
        Kars'ta okul servislerine sıkı denetim: Öğrenci güvenliği öncelik