Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayatı 19 yıldır yakın takipte

CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda yaşayan yaban hayvanlarının dikkat çekici hareketliliği 19 yıldır takip ediliyor.

KuzeyDoğa Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kafkas, Utah ve Boğaziçi üniversiteleri işbirliğinde 2006'da başlatılan "Büyük Etoburların Araştırılması Projesi" kapsamında, Allahuekber Dağları Milli Parkı, Hamamlı, Komdere, Suludere, Cıbıltepe, Acısu, Handere ve Keklik Vadisi bölgesindeki 242 noktadan fotoğraf ve video kayıtları elde edildi.

Isı ve harekete duyarlı olan, video çekme özelliği de bulunan fotokapanlarla sarıçam ormanlarında yaşayan kurt, vaşak, domuz, tavşan ve bozayıların hareketliliği kayıt altına alındı.

Çalışmayla, bölgede sürekli gözlenen yaban hayvanlarının hem popülasyonları takip ediliyor hem de yaşam alanları ekiplerce araştırılıyor.

Ormandaki hayvan hareketliliği ve değişimleri de yakından takip eden ekip, çalışma sonuçlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile de paylaşıyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış ormanlarında 19 yıldır izleme ve takip çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

- "Ayılar, vaşaklar, kurtlara ait birçok farklı görüntü elde ettik"

Bölgede 19 yılda 500 binden fazla fotoğraf ve video çekildiğini anlatan Çoban, "Sarıkamış ormanlarında aslında bizim de gözümüz diye nitelendirdiğimiz fotoğraf çalışmamız 2006 yılından beri devam ediyor. Şu ana kadar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle yaptığımız bu ortak çalışmada 500 binden fazla farklı fotoğraf çektik. Sarıkamış ormanındaki doğal hayatı inceleme fırsatımız oldu. Ayılar, vaşaklar, kurtlara ait birçok görüntü elde ettik." diye konuştu.

Fotokapan sayesinde hayvan hareketliliğini, yaşamlarını inceleme fırsatı yakaladıklarını dile getiren Çoban, şunları kaydetti:

"Kurtların domuzları kovaladığı, atların peşinden gittiği, bozayıların yavrularına nasıl beslenme öğrettiği gibi birçok görsel elde ettik. Ormandaki değişimi anlamak için uzun vadeli çalışmalar olması gerekiyor. Biz 2006 yılından beri Sarıkamış ormanlarında bu çalışmayı sürdürüyoruz. Bu 500 bin fotoğraf aslında Sarıkamış ormanının ekolojik olarak ne kadar bize önemli olduğunu da gösteriyor. Bu alanların korunmaya ihtiyacı olduğunu, korunan alanların kapasitesinin daha büyümesi gerektiği gibi birçok farklı sonuca ulaşıyoruz. Tabii bu çalışmayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa yaptığımız için de çalışmanın sonuçlarını onlarla paylaşarak bu değerli alanın korunmasına katkı sunuyoruz."