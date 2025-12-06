Habertürk
        Kars'ta askeriyenin deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 9. Komando Tugay Komutanlığının levazım depolarından malzeme çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 06.12.2025 - 10:33 Güncelleme: 06.12.2025 - 10:33
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 9. Komando Tugay Komutanlığının levazım depolarından malzeme çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

        İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde seyir halindeki açık kasa kamyonetin kasasında hurda malzemelerin bulunduğunu gören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı durdurdu.

        Araçtaki hurda malzemelerin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığının levazım depolarına ait olduğu tespit edildi.

        Polis ekiplerince, sürücü A.K. ile araçtaki E.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

