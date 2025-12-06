Habertürk
Habertürk
        Kars'ta firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı

        Kars'ta firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 18:34 Güncelleme: 06.12.2025 - 18:34
        Kars'ta firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        İstasyon Mahallesi Tren Garı mevkisinde rutin uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine Y.A'yı durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan Y.A, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Yapılan sorgulamada Y.A'nın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

