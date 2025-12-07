Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Sarıkamış Kayak Merkezindeki ikinci etap pistlerde 15 santimetre ulaştı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı dolayısıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

