        Kars Haberleri

        Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

        Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 10:04 Güncelleme: 07.12.2025 - 10:04
        Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
        Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

        Gece saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı dolayısıyla kent merkezi beyaza büründü.

        Kars Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

        Sarıkamış ilçesinde de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Sarıkamış Kayak Merkezindeki ikinci etap pistlerde 15 santimetre ulaştı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Vatandaşlar da araçlarının üzerindeki karları temizledi.

        Taksi şoförü Celal Gök, "Sabah saatlerinde kar yağışı başladı, inşallah devam eder." dedi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

        Kentin yüksek kesimleri karla beyaza büründü.

        Ardahan Artvin arasındaki yaylalar karla kaplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

