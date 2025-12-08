Kars'ta yeni evlenen çiftlere 6 ay kira ve 200 bin lira eşya desteği

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Arpaçay Kaymakamlığınca "Aile Yılı" kapsamında yeni evlenen ve maddi durumu iyi olmayan çiftlere 6 ay kira ve yaklaşık 200 bin lira eşya desteği veriliyor.

Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen "Huzurlu Aile Huzurlu Toplum Projesi" başladı.

Proje kapsamında yeni evlenen ve maddi durumu iyi olmayan çiftlere 6 ay kira desteği ve yaklaşık 200 bin lira değerindeki beyaz eşya ile çeyiz paketi desteği veriliyor.

SYDV ekipleri, ilçeye bağlı Polat köyünde yeni evlenen bir çifte, proje kapsamında destek verip eşyalarını aileye teslim etti.

- "Barınmadan, ısınmaya ve beyaz eşyaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini ve bu kapsamda ailelere her zaman gerekli destekleri verdiklerini söyledi.

Yeni evlenen çiftlere de "Aile Yılı" kapsamında destek olmak istediklerini ifade eden Akköz, şöyle konuştu:

Akköz, yaklaşık 200 bin liralık eşya desteği sunduklarını, evliliğe adım atarken maddi anlamda sorunlar yaşayan gençlere bu konuda destek vereceklerini belirterek, "Biz devletimizin desteğini zaten sonuna kadar sağlarken, bu özellikle üçlü paketi de vatandaşlarımızın hizmetine inşallah sunacağız. Köylerimizden ilçe merkezimizden vatandaşlarımız gençlerimiz bu konuda sıkıntı yaşayan herkes başvurduğunda, biz de bu evlilik paketini 'Aile Yılı' kapsamında sunacağız." diye konuştu.

"Özellikle ilçemiz köylerinde ve merkezinde yaşayan vatandaşlarımız şartları tutması hasebiyle bize başvurduklarında bir aile meydana gelirken, barınma, örneğin bize kira kontratlarını getirdiklerinde biz onların 6 ay kiralarını karşılıyoruz. Isınma giderleri ve bütün kömür ve benzeri ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda genç kızlarımızın da istekleri ve bir evin geçinebilmesi için de temel ihtiyaçları olan beyaz eşyalarımızı kendilerine devletimizin desteğiyle sağlıyoruz. Bu noktada yine gördüğünüz üzere 'Hoş geldin bebek' paketimizi de vererek kendilerine hayırlı uğurlu bir evlilik diliyoruz."

İlçe merkezi ve köylerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara devletin her türlü desteği verdiğine işaret eden Akköz, "Bizim aktifte zaten 4 bin 500 dosyamız var. Hemen hemen her haneye bir şekilde dokunuyoruz. Aynı zamanda aile olarak da 450 ailemiz bizden aktif destek alıyorlar. Bunun içerisinde eğer öğrenim görüyorsa eğitim desteği, sağlık sıkıntısı varsa sağlık desteği ve benzeri aklınıza bütün her şeyi biz sağlıyoruz. Isınma, barınma bunların hepsi mevcut, devletimizin himayelerinde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Polat Köyü Muhtarı Dündar Gülen de yeni evlenen çiftlerin desteklerle rahat nefes alabildiğini anlatarak, "Devletimiz sağ olsun, var olsun. Proje yeni evlenen çiftlere iyi oldu. Ailemizin durumu iyi değildi, biliyoruz ki devletimiz her zaman arkamızda, yanımızdadır. Böyle bir proje hazırlandığı için emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.