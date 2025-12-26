Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu
Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.
Kars'ta gece başlayan kar, şehir merkezini beyaza bürüdü. Yağışla beyaza bürünen tarihi yapılar güzel görüntü oluşturdu.
Ardahan'da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kentte gece başlayan kar, sabah saatlerinde de etkili oldu.
Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.
Sürücüler, yoldaki buzlanmaya karşı uyarıldı.
