Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor
Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kars'ta etkisini artıran kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars ile bağlantı kuran Ardahan-Kars kara yolu araç geçişine kapatıldı.
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için tipinin etkisini yitirmesini bekliyor.
Ardahan'da da tipinin etkisini artırdığı Karadeniz bağlantılı Ardahan-Şavşat kara yolu, tırların geçişine kapatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.