Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars-Göle kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

        Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 22:00 Güncelleme: 03.02.2026 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars-Göle kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.

        Kentte son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, Kars-Göle kara yolunun 21.30 itibarıyla olumsuz hava şartları nedeniyle tır trafiğine kapatıldığını bildirdi.

        Ekipler, yolun yeniden tır trafiğine açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        F.Bahçe için resti çekti!
        F.Bahçe için resti çekti!
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!

        Benzer Haberler

        Kars'ta kar esareti: Hasta çocuklar için Mehmetçik ve ekipler seferber oldu
        Kars'ta kar esareti: Hasta çocuklar için Mehmetçik ve ekipler seferber oldu
        Kars'ta Şubat ayında karlar eriyor
        Kars'ta Şubat ayında karlar eriyor
        Aybay ve Yıldırım ailelerinin mutlu günü
        Aybay ve Yıldırım ailelerinin mutlu günü
        Kars'ta Çıldır Gölü Buz Şenliği heyecanı
        Kars'ta Çıldır Gölü Buz Şenliği heyecanı
        Susuz Kaymakamı Tutal'dan geleceğin kayakçılarına moral ziyareti
        Susuz Kaymakamı Tutal'dan geleceğin kayakçılarına moral ziyareti
        TRA2 Bölgesi'nde 2026 yılı yerel kalkınma hamlesi başladı
        TRA2 Bölgesi'nde 2026 yılı yerel kalkınma hamlesi başladı