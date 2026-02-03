Kars-Göle kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı
Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.
Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.
Kentte son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Valilikten yapılan açıklamada, Kars-Göle kara yolunun 21.30 itibarıyla olumsuz hava şartları nedeniyle tır trafiğine kapatıldığını bildirdi.
Ekipler, yolun yeniden tır trafiğine açılması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.