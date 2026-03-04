Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Azerbaycan Dini Kurumlar Komitesi Kars'ta iftar programı düzenledi

        Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesince, Kars'ta iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 22:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycan Dini Kurumlar Komitesi Kars'ta iftar programı düzenledi

        Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesince, Kars'ta iftar programı düzenlendi.

        Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi, Ahlak Değerlerini Yayma Vakfı ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu iş birliğiyle kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına iki ülkenin temsilcileri, bazı il protokolü ile öğrenciler katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program dualarla devam etti.

        Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlik olmak zorunda olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl da buradaydık, inşallah bundan sonra da kardeşlik sofralarında buluşmaya devam edeceğiz. Bölgemizdeki savaşların karşısında iki büyük devlet, iki kardeş devlet, iki can devlet, iki can kardeş kol kola, omuz omuza yürümek zorundadır. Sadece kol kola değil, aklıyla ve kalbiyle de birlik içinde olmalıdır." diye konuştu.

        Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Ramin Mammadov da Azerbaycan'dan selam getirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Karlı Kars'a geldik, valimizin de dediği gibi kendi memleketimizdeyiz, kardeşlerimizin arasındayız. Yoğun kara rağmen Erzurum üzerinden Kars'a ulaştık. Sizlerle birlikteyiz, çok şükür. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini anlatmaya ne bir iftar sofrasının zamanı, ne bir ömür, ne de bir kitap yeter. Ulu önderlerimizin yıllar önce büyük bir basiretle ifade ettiği gibi, 'Bizim kederimiz bir, sevincimiz birdir. Biz bir millet, iki devletiz.' Allah devletlerimizin kardeşliğini daim eylesin. Halklarımızın omuz omuza yürümesini, bayraklarımızın daima dik durmasını nasip eylesin. Bu mübarek Ramazan ayında tuttuğunuz oruçları kabul eylesin."

        Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev de iftar buluşmalarının güzel bir gelenek haline geldiğini belirterek, "Geçen yıl ilkini düzenledik, bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. İnşallah devamlı olur. Bakanlığımız tarafından İstanbul, Kars ve Iğdır'da iftar programı düzenlenmektedir." dedi.

        Konuşmaların ardından program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"

        Benzer Haberler

        Meteoroloji'den Kars'a yoğun kar yağışı uyarısı
        Meteoroloji'den Kars'a yoğun kar yağışı uyarısı
        Dijital dünyanın savunucuları Serhat'ta yetişiyor
        Dijital dünyanın savunucuları Serhat'ta yetişiyor
        Digor'da üreticilere destek bilgilendirme toplantısı
        Digor'da üreticilere destek bilgilendirme toplantısı
        Kars martta beyaza büründü "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" de...
        Kars martta beyaza büründü "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" de...
        Kars'ta kadın binici, tayken alıp büyüttüğü atıyla yarışlara hazırlanıyor
        Kars'ta kadın binici, tayken alıp büyüttüğü atıyla yarışlara hazırlanıyor
        Kars'ta güneşli hava yerini kara bıraktı
        Kars'ta güneşli hava yerini kara bıraktı