Sarıkamış Kayak Merkezi bayram tatilinde kayakseverlerle doldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi’nde bayram tatilinde yoğunluk yaşanıyor.



Sarıçam ormanları ve kristal karıyla bilinen kayak merkezindeki ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.



Kayak merkezinde, 5 telesiyej ve toplam uzunluğu 30 kilometreyi bulan 10 pist bulunuyor.



Bayram tatili için bölgeye gelen kayak tutkunları, uzun pistlerde kayak, snowboard ve kızak yaparak karın keyfini yaşıyor.



Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Derneği Başkanı Bülent Yılmaz, AA muhabirine, bayram tatili yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Muhteşem bir kalabalık, muhteşem kar var. Mart ayında kayak yapmak isteyenleri Sarıkamış’a bekliyoruz. Sezonun tamamı güzeldi, bundan sonra da güzel gibi görünüyor. Lütfen kayağa Sarıkamış’a gelin." dedi.



Ankara'dan gelen Berk Ersan da, kayak merkezinde mart ayına rağmen kar olduğunu belirterek, "Küçüklüğümden beri buraya geliyorum. Türkiye'de kayak yapmak için en iyi yerlerden biri, belki de en iyisi olabilir. Kayakseverlere şiddetle tavsiye ederim." diye konuştu.



Kayaksever Başak Çakmak ise güzel bir tatil geçirdiğini belirterek, Sarıkamış Kayak Merkezi'ni herkese tavsiye etti.







