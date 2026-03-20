Kars'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Kars’ın Digor ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Okan Can Polat'ın kullandığı 76 AAH 732 plakalı kamyonet ile Ali Kurt idaresindeki 34 GYG 783 plakalı otomobil, Bostankale köyü mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan İ.K, N.T, T.K ve Y.K, ambulanslarla Kars'taki hastanelere kaldırıldı.



Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

