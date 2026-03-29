Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kağızman-Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Giriş: 29.03.2026 - 23:42
Kars'ta etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışın etkisini artırdığı Kağızman-Ağrı kara yolunda tipinin de etkili olması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Söz konusu bölge, görüş mesafesinin de düşmesiyle tüm araç geçişine kapatıldı.
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
