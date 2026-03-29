        Kars 36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup ekiplerinden Kars 36 Spor, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Kars Şehir Stadı'nda Kars 36 Spor, BAL 1. Grup 21. hafta mücadelesinde Murat 2020 Genç Spor ile karşılaştı.

        Kars 36 Spor futbolcuları, karşılaşma öncesi Kubilay Kaan Kundakçı'nın fotoğrafının olduğu tişörtleri giyerek, "Seni Unutmayacağız" pankartıyla sahaya çıktı. Maç öncesinde ayrıca Kundakçı için saygı duruşunda bulunuldu.

        Arkadaşları Kundakçı'nın fotoğrafının bulunduğu anma köşesine ve yedek kulübesinde bulunan boş koltuğuna karanfil bıraktı. Taraftarlar ise "Kubilay ölmedi kalbimizde yaşıyor" sloganları attı.

        Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Toker Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kubilay Kaan Kundakçı'yı rahmetle andıklarını ifade ederek, "Futbolcumuzun ailesinin, Türk sporunun ve camiamızın başı sağ olsun. Acı bir kayıp, söyleyecek kelime bulamıyoruz." dedi.

        Takım kaptanı Ali İhsan Özkanca da, takım arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, "Acımızı, üzüntümüzü tarif edecek kelimeler maalesef yok ama sadece bir takım arkadaşımız değil, kardeşimizi kaybettik. Aylardır burada beraber ekmek mücadelesi verdiğimiz, aynı koridorlarda, aynı yemekhanede, aynı antrenmanda aynı sahada bulunduğumuz bir kardeşimizi kaybettik. Her şeyden önce tertemiz bir Türk evladını kaybettik." ifadelerini kullandı.

        Futbolcu Hüseyin Çiray, Kubilay için sahaya çıktılarını belirterek, "Bugün arkadaşımızın üzüntüsüyle bir maça çıkıyoruz. Öncelikle ailesinin, sonra da bütün Kars camiasının başı sağ olsun. Bugün oynayacağımız maçı Kubilay kardeşimiz için oynayacağız." diye konuştu.

        Futbolcu Burak Can Akıncı ise, olayın kendilerini derinden üzdüğünü, Kundakçı ile arkadaşlığının çok güzel olduğunu söyledi.

        Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar'ın izlediği karşılaşmayı Kars 36 Spor 2-0 kazandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        CANLI | Fenerbahçe Opet- Galatasaray Çağdaş Faktoring
        CANLI | Fenerbahçe Opet- Galatasaray Çağdaş Faktoring
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar

        Benzer Haberler

        Öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, yeşil sahada anıldı
        Öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, yeşil sahada anıldı
        Kars'ta hayatını kaybeden Kundakçı'ya duygusal veda: Kundakçı, Kars'ta unut...
        Kars'ta hayatını kaybeden Kundakçı'ya duygusal veda: Kundakçı, Kars'ta unut...
        Kars'ta karlı arazide avlanmaya çıkan yaban hayvanları görüntülendi
        Kars'ta karlı arazide avlanmaya çıkan yaban hayvanları görüntülendi
        Kars'ta son Osmanlı Konağı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
        Kars'ta son Osmanlı Konağı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
        Kars'ta koyun kırkım sezonu başladı
        Kars'ta koyun kırkım sezonu başladı
        Kars'ta anne ayı ve yavrularının çöp konteynırı mesaisi kamerada
        Kars'ta anne ayı ve yavrularının çöp konteynırı mesaisi kamerada