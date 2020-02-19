Kars Gelincik Otizm Derneği ilk genel kurul toplantısını yaptı

Otizm ile mücadele etmek ve Kars’taki mevcut otizmli bireylere ve ailelerine destek vermek amacıyla Tohum Otizm Vakfı ile Kars Valiliği’nin destekleriyle kurulan Kars Gelincik Otizm Derneği, ilk olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Bir restorantta gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Dr. Fatih Kol’un yaptığı genel kurul toplantısında, Kars Gelincik Otizm Derneği’nin yönetim kurulu ve diğer organlarının seçimi yapıldı.

Derneğin kuruluş amacı ve otizmle mücadelenin ayrıntıların da görüşüldüğü toplantıda, Kars Gelincik Otizm Derneği’nin, Tohum Otizm Vakfı önderliğinde önümüzdeki günlerde kurulacak olan federasyona katılımı da oy birliği ile karara bağlandı.

Gelincik Kars Otizm Derneğinin gerçekleştirdiği ilk olağan genel kurul toplantısında, Dernek Başkanlığı’na Berna Ülger, başkan yardımcılıklarına ise Ali Canip Olgunlu ve Tacettin Durmuş oy birliği ile seçildi. Saner Çağrı Genç, Salih Bayşu, Mehmet Duman ve Mahmut Bayrambey de yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu asil listesinde yer almaya devam ederken, yönetim kurulu yedek üyeleri de Canan Baday, Neşe Üstebay, Sevgi Arısoy, Zerrin Hıdıroğlu, Nesli Kala, Zeliha Akdemir ve Dr. Fatih Kol isimlerinden oluştu. Denetim kurulu asil üyeleri ise Metin Mamay, İbrahim Süleymanoğlu, Erkan Bayşu ve Denetim kurulu yedek üye listesi de Yakup Çağrı Arısoy, Hakay Seçginli, Burak Özlem ve Ata Gence Tan isimlerinden oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.