Hocalı şehitlerini Nahçıvan Haça Dağı'nda andılar

KARS Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) üyeleri, Hocalı katliamının 28'inci yıl dönümünde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin en yüksek ve sembol dağı Haça Dağı'na tırmandı.

KARSDAK üyesi 35 dağcı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekoloji Bakanlığı'nın davetiyle Hocalı katliamının 28'inci yıldönümünde anma tırmanışı gerçekleştirdi. Ermeniler tarafından 26 Şubat 1992'de gerçekleştirilen Hocalı katliamını protesto etmek ve 613 Azerbaycanlı şehidi anmak için 2426 metre yüksekliğindeki Haça Dağı'na tırmanan dağcılar, Özfer Koçak, Alpay Korkmaz, Nesip Kılıçarslan, Serkan Naktiyok, Onur Kavak, Şemistan Kızıltepe, Zarife Dörtyol ve Perihan Edesbu zirvede Türkiye ve Azerbayan bayraklarını açtı. İstiklal Marşı okuyan dağcılar, zirvede katliamı protesto etti, şehitler için dua okudu.

Haça'nın bölgenin tırmanış açısından en zorlu dağı olduğunu belirten Dernek Başkanı Özfer Koçak, Hocalı katliamı şehitlerini anmak için her yıl tırmanış yapacaklarını söyledi. Koçak, "Hocalı katliamını protesto etmek için Kars'tan, Ağrı Doğubeyazıt ve Iğdır'dan sporcu arkadaşlarımızla Nahçıvan'dayız. Nahçıvanlı kardeşlerimize destek vermek ve yanlarında bulunduğumuzu tüm dünyaya haykırmak için Haça Dağı'na tırmandık. Çok da güzel başarılı bir tırmanış oldu. Her sporcunun kolay kolay başarabileceği bir dağ değil, çok zorlu bir dağ. Ama gelen tüm dağcı sporcularımız sağlıklı bir şekilde zirve yaptılar" dedi.

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