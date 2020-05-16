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Kars’ta pancar üreticileri konteyner istiyor

İHA

Akyakalı çiftçiler şeker pancarının rekoltesini yükseltmek için Arpaçay'da pancar ekmeye başladı. Arpaçay'da pancar eken çiftçilerin tek sıkıntısı konteyner.

Kars’ta pancar üreticileri konteyner istiyor

Akyakalı çiftçiler şeker pancarının rekoltesini yükseltmek için Arpaçay’da pancar ekmeye başladı. Arpaçay’da pancar eken çiftçilerin tek sıkıntısı konteyner.
Konteyner olmadığı için sürekli güneş altında kaldıklarını ifade eden çiftçiler, kaymakamlıklarda bulunan konteynerlerin kendilerine tahsis edilmesini bekliyor.
Özellikle işçilerin dinlenebileceği bir alan olmasını isteyen çiftçiler, İl Özel İdaresi aracılığıyla kaymakamlıklara gönderilen konteynerlerin il dışından gelen üreticiler yerine bölge üreticilerine verilmesini istiyor.
Arpaçay’da bulunan konteynerlerden kendilerine verilmesi gerektiğine dikkat çeken çiftçiler Vali Türker Öksüz’den destek bekliyor.
Siyasi bağlantısı olan bazı kişilerin evlerinin bahçelerinde bulunan konteynerlerin neden hak sahiplerine verilmediğini eleştiren çiftçiler Vali Türker Öksüz'ün bu konuya müdahale etmesini istiyor.
Şeker Fabrikası’nın tam kapasiteyle çalışması için Akyaka ve Arpaçay’da pancar ekimi gerçekleştirdiklerini belirten çiftiler, gerekli desteği aldıklarında pancar üretiminde beklenenin üzerine çıkacaklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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