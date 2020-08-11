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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars İl Sağlık Müdürü Lazoğlu’ndan ‘Doğru Maske Kullanımı’ uyarısı

İHA

Kars İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşları, 'Doğru maske kullanılması' konusunda uyarılarda bulundu.

Kars İl Sağlık Müdürü Lazoğlu’ndan ‘Doğru Maske Kullanımı’ uyarısı

Kars İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşları, ‘Doğru maske kullanılması’ konusunda uyarılarda bulundu.
İl Sağlık Müdürü Uzman. Dr. Zakir Lazoğlu, doğru maske kullanımı ve sosyal izolasyona dikkat edilmesiyle Kars’ta yeni vaka artışına engel olunacağını belirtti.
Lazoğlu , yeni tip korona virüs (Covid19) salgınından korunmanın önemli noktasının maskenin burnu sıkıca sarması, çeneyi alttan kapatması ve yanlarda boşluk bırakılmaması olduğuna dikkat çekti.
İl Sağlık Müdürlüğü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele çalışmalarının tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da kararlılıkla sürdüğünü, vatandaşların Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tedbir ve önlemlere istisnasız uymalarının gerektiğini söyledi.
Covid19 önlemleri nedeniyle Kars’ta da tüm illerde olduğu gibi vatandaşların maske takmasının zorunlu olduğunu ifade eden Lazoğlu, “Korona virüsle mücadelede başarının yolu tüm vatandaşların belirlenen tedbir ve önlemlere koşulsuz uyulmasından geçiyor. Bu önlemlerin başında ise “doğru maske kullanımı” geliyor. Uzmanlar hastalığın ilk ortaya çıktığı andan itibaren maske takma ve doğru kullanımının önemine vurgu yapıyor” dedi.
Lazoğlu, “Ancak bazı vatandaşlar ya maskesiz sokağa çıkıyor ya da maskeyi doğru şekilde kullanmıyor. Artan sıcak havaların etkisi ile günlük yaşamda maskesiz gezenler, çenesine indirenler, cebine koyanlar hatta sokaklara atanlar azımsanmayacak derecede artmış durumda. Bu tarz davranışlar ise korona virüs enfeksiyonuna adeta davetiye çıkarıyor. Virüsün en önemli bulaş noktası olan burun, bulaş açısından çok tehlikeli durumda. Salgından korunma konusunda önemli olan nokta maskenin burnu sıkıca sarması, çeneyi alttan kapatması ve yanlardan boşluk bırakılmamasıdır. Vatandaşlarımız bu konuya çok dikkat etmeliler. Sıcak havaların da etkisiyle maskenin burun kısmını gevşetmek hatalı bir davranış. Maske takarken burnumuzu mutlaka kapatmamız, özellikle diğer insanlarla yakın temas halindeyken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Doğru maske kullanımı ile ilimizde vaka artışlarını engelleyebiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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