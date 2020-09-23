Kars’ta defineciler suçüstü yakalandı

Kağızman’da define arayan 6 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan bir duyum üzerine yapılan titiz planlama ve takip sonucunda Kağızman İlçesi mülki sahasında izinsiz kazı yapan şüpheli 6 kişi suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince İzinsiz kazı yapılan alanda yapılan çalışmalarda 2x2 metre çapında 1 adet çukur bulundu. jandarma kaçak kazıda kullanılan 1 adet metal arama detektörü, 1 adet notebook, 1 adet manivela demiri, 1 adet kürek, 1 adet keser, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet halat ve 1 adet steteskop ele geçirilerek el kondu.

Define ararken suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüpheli 6 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.